Serie B, il calendario della 32^ giornata

Dopo due settimane di stop a causa della pausa delle nazionali, torna la Serie B per la trentaduesima giornata di campionato. Il programma verrà aperto da sei partite sabato pomeriggio alle 14, tra le quali spicca il big match del "Via del Mare" tra Lecce e Frosinone. La capolista Cremonese ospiterà la Reggina, mentre il Pisa dovrà vedersela alle 16:15 al "Vigorito" contro il Benevento di Fabio Caserta. Domenica verranno disputate le ultime tre gare della giornata: Brescia-Vicenza, Crotone-Perugia e il derby lombardo tra Como e Monza. Tutte le partite sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.