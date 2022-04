Sfuma la terza vittoria di fila della Cremonese, raggiunta all'80' sull'1-1 dalla Reggina e ora a +1 sul Lecce. Basta il solito Coda alla squadra di Baroni per battere 1-0 il Frosinone. Vittoria di misura anche per l'Ascoli sul Pordenone, Cittadella sorpreso in casa dalla Ternana di Donnarumma. Un super Bernabé trascina il Parma a Cosenza, finisce 2-2 tra Alessandria e Spal

LA CLASSIFICA - CODA FA 100 GOL IN B: I MIGLIORI BOMBER ALL-TIME