Pugno duro del giudice sportivo nei confronti del presidente Bandecchi, squalificato fino al 20 maggio 2022 "per avere rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara e aver impedito fisicamente all'arbitro di accedere al proprio spogliatoio"

Il pirotecnico 4-4 tra Ternana e Frosinone, dell'ultimo turno di Serie B, è finito sotto osservazione del giudice sportivo. La rete del definitivo pareggio, segnata da Novakovich su rigore a tempo praticamente scaduto, ha generato una dura reazione da parte del presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Il giudice sportivo Germana Panzironi lo ha squalificato fino al 20 maggio 2022 per "aver rivolto, con fare intimidatorio, una critica irrispettosa al direttore di gara e, successivamente, per aver impedito all'arbitro di accedere al proprio spogliatoio". La società rossoverde ha anche ricevuto un'ammenda di 5 mila euro per responsabilità diretta.