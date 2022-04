Che sabato su Sky, Lecce e Cremonese puntano la A

Volata finale in Serie B: un super sabato con dieci partite della penultima giornata in diretta su Sky Sport. Il Lecce e la Cremonese potrebbero festeggiare la promozione in A. Ma anche Monza, Benevento, Brescia e Pisa sperano ancora. Ascoli, Frosinone e Perugia per due posti playoff. E anche in coda si attendono altri verdetti

Tutti la vogliono, nessuno è riuscito a prendersela. Almeno per ora.



La promozione in Serie A assomiglia sempre più a una corsa a ostacoli, con il Lecce unica squadra che è riuscita a non cadere nell'ultima giornata. Cremonese, Monza, Benevento e Pisa hanno perso nel secondo lunedì consecutivo del B Day, il Brescia si è fatto raggiungere all'ultimo respiro.



Una serie di risultati che ha consegnato al Lecce un doppio match-point. Il primo sarà contro il Vicenza, in una partita che può sancire due cambi di categoria: pugliesi in Serie A e veneti in C, insieme a Crotone e Pordenone, già retrocesse.



A festeggiare, sabato pomeriggio, può essere anche la Cremonese, che dovrà però guardare a come finirà Monza-Benevento e pure ai risultati di Brescia e Pisa. Una giornata con dieci incontri, tutti su Sky, e una super edizione di Diretta Gol.



Il giorno del penultimo ostacolo, il momento dei verdetti è arrivato. Impossibile perderselo.