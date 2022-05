Serie B: calendario e partite della 38^ giornata

Il programma con tutte le partite dell'ultima giornata di Serie B, in cui ci sono ancora tanti verdetti da scrivere. Di seguito, le informazioni per vivere in diretta su Sky (e in streaming su Now) tutte le emozioni degli ultimi novanta minuti di questa stagione

Venerdì sera dalle 20:30 andrà in scena l'ultima giornata di Serie B, in cui ci sono ancora tantissimi verdetti da scrivere. Il Lecce, in casa contro il Pordenone già retrocesso, andrà alla ricerca della vittoria per concludere al primo posto il campionato e ottenere la promozione diretta. Dietro, tre squadre per un posto: Monza (in trasferta a Perugia), Cremonese (in trasferta a Como) e Pisa (in trasferta a Frosinone), lotteranno per la seconda posizione. Chi non riuscirà a centrarla, giocherà i Playoff. Discorsi aperti anche nella lotta per non retrocedere: lo scontro diretto tra Alessandria e Vicenza determinerà il quadro dei playout, con il Cosenza che giocherà in casa contro il Cittadella. Di seguito, il programma completo della 38^ giornata di Serie B, da vivere tutta in diretta su Sky Sport.