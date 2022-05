Playoff Serie B, il tabellone completo

Dopo la conclusione della regular season, in Serie B iniziano i playoff per decretare la terza squadra promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese: Pisa e Monza attendono in semifinale due tra Ascoli, Benevento, Brescia e Perugia. Il tabellone completo con date, orari e regolamento

Lecce e Cremonese hanno già festeggiato la promozione, ma la Serie B deve ancora decretare la terza squadra che nella stagione 2022/2023 giocherà nel campionato di Serie A. Un solo posto per sei squadre, che si contenderanno questa straordinaria possibilità attraverso i playoff . Il Pisa e il Monza , arrivati rispettivamente terzo e quarto in classifica al termine della regular season, sono già in semifinale. Queste due squadre attendono le vincenti del primo turno, che vedrà il Brescia affrontare il Perugia e l' Ascoli affrontare il Benevento . Di seguito il tabellone completo dei playoff di Serie B.

Serie B, il tabellone e le date dei playoff

Turno preliminare (gara unica)

Ascoli-Benevento (venerdì 13 maggio 2022, ore 20.30)

(venerdì 13 maggio 2022, ore 20.30) Brescia-Perugia (sabato 14 maggio 2022. ore 18)

In caso di parità al termine dei 90 minuti, sono previsti i tempi supplementari, ma non i rigori. In caso di ulteriore pareggio, infatti, passerà il turno la squadra posizionata meglio in classifica (Ascoli e Brescia).

Semifinale (andata)

Vincente Ascoli-Benevento vs Pisa (martedì 17 maggio 2022, ore 20.30)

(martedì 17 maggio 2022, ore 20.30) Vincente Brescia-Perugia vs Monza (mercoledì 18 maggio 2022, ore 19)

Semifinale (ritorno)

Pisa vs vincente Ascoli-Benevento (sabato 21 maggio 2022, ore 18)

(sabato 21 maggio 2022, ore 18) Monza vs vincente Brescia-Perugia (domenica 22 maggio 2022, ore 18)

In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica.

Finale

Gara d'andata : giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30

: giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30 Gara di ritorno: domenica 29 maggio 2022, ore 20.30

La squadra meglio posizionata al termine della regular season gioca la prima gara in trasferta. In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica. Nel caso in cui le due finaliste avessero terminato il campionato con gli stessi punti (accadrebbe con Pisa e Monza) e fosserò in parità al termine delle due gare, sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.