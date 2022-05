Monza-Pisa, dove vedere la finale playoff in tv

Primo atto della finale playoff di Serie B tra Monza e Pisa che decreterà l'ultima formazione promossa in Serie A. Allo stadio Brianteo, ore 20.30, si preannuncia equilibrata, come è stato il campionato delle due formazioni. Monza e Pisa, infatti, hanno chiuso la regular season a pari punti al terzo posto. Negli scontri diretti, tuttavia, ha avuto la meglio la squadra di Luca D'Angelo che ha vinto per 2-1 in entrambi i casi. Adesso, però, tutto si azzera. Il Monza di Giovanni Stroppa è reduce dal doppio successo contro il Brescia, mentre il Pisa ha faticato contro il Benevento, passando il turno solo per il miglior piazzamento nella regular season. La sfida di ritorno della finale playoff è in programma domenica all'Arena Garibaldi: in caso di parità dopo 180 minuti, la partita proseguirà con supplementari e calci di rigore.