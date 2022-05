Berlusconi scherza: "Magari io e Galliani torniamo al Milan. Non si sa mai..."

Silvio Berlusconi ha commentato la finale di andata dei playoff vinta dal suo Monza per 2-1 contro il Pisa: "Sarò anch'io in Toscana per la gara di ritorno, devo dire sempre le ultime parole alla squadra. Io e Galliani dovremmo tornare al Milan e ricominciare a vincere tutte le stagioni come abbiamo fatto per 30 anni".

Al Monza l'andata della finale: Pisa battuto 2-1

"Peccato aver subito gol a un minuto dalla fine, saremmo andati a Pisa con un altro spirito". Ha commentato così Silvio Berlusconi la vittoria del suo Monza nella finale di andata dei playoff di Serie B. I biancorossi si sono imposti 2-1 all'U-Power Stadium contro la squadra di D'Angelo, contro la quale giocherà la finale di ritorno domenica alle 20:30. "Dai 90 minuti di domenica dipenderà il destino del Monza. Se non riusciremo a centrare la promozione questa volta, nel campionato che inizierà ad agosto sarà molto difficile andare in Serie A. Le tre retrocesse, Venezia, Cagliari e Genoa, sono di proprietari molto ricchi e si attrezzeranno per provare subito a salire di nuovo. Non abbiamo segreti per fare risultato, dobbiamo giocare bene". Berlusconi chiude con una battuta, commentando la festa scudetto del Milan: "Tornare io e Galliani al Milan? Mai dire mai... Per ricominciare a vincere tutte le stagioni come abbiamo fatto per 30 anni con 8 scudetti, 5 Champions League e tanto altro".