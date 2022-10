L'ex centrocampista di Roma e Nazionale è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore della Spal, al posto dell'esonerato Venturato. De Rossi ha firmato un contratto fino al 2024

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore della Spal. L'ex capitano della Roma prende il posto di Roberto Venturato, esonerato la scorsa domenica dopo la sconfitta con il Frosinone. Il club di Tacopina aveva raggiunto un accordo con l'agente Alessandro Lucci per un contratto fino al 2024. De Rossi avrà il compito di risollevare la squadra la squadra, che al momento è quattordicesima in classifica. Venturato aveva ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle prime otto giornate di campionato. La presentazione ufficiale sarà mercoledì alle 17.

Per De Rossi è la prima esperienza in panchina: l'ex centrocampista della Roma dopo aver chiuso la carriera da calciatore, era entrato a far parte dello staff del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini, insieme al quale l’11 luglio 2021 a Wembley si è laureato Campione d’Europa.