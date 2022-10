Per la decima giornata, in campo il Frosinone contro il Bari, la Reggina ospita il Perugia, il Parma in trasferta contro il Sudtirol: SPAL-Cosenza, Como-Benevento e Brescia-Venezia le altre sfide iniziate alle 14. Alle 16.15 la capolista Ternana cerca la sesta vittoria di fila e ospita in casa il Genoa, secondo con un punto in meno. Tutte le partite sui canali dedicati e l'opzione Diretta gol su Sky Sport Calcio. Tutti gli aggiornamenti in tempo reali qui su sky.it