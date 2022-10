Serie B LIVE: tutte le formazioni ufficiali

Dopo lo 0-0 nell'anticipo del venerdì tra Bari e Ternana, oggi pomeriggio in programma 8 partite. Frosinone in trasferta a Cosenza, la Reggina a Cagliari. Ostacolo Sudtirol per la SPAL di De Rossi, il Parma ospita il Como. Benevento-Pisa, Venezia-Ascoli, Modena-Palermo le altre gare delle ore 14-. Alle 16.15 il Genoa ospita il Brescia. Tutto in diretta sui canali dedicati con l'opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio. Tutti gli aggiornamenti qui su sky.it