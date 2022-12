Serie B, due partite di domenica cambiano orario

Posticipato di 45' il calcio d'inizio tra Palermo e Cagliari, inizialmente programmato per domenica alle 18. Il fischio d'inizio sarà alle 18,45 per il rischio di una concomitanza con la cerimonia di premiazione della finale del mondiale che si disputerà domenica in Qatar alle 16. La Lega di Serie B, in accordo con le società coinvolte, ha deciso anche di posticipare Genoa-Frosinone che inizierà alle 20.45 e non più alle 20.30

