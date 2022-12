Bari-Genoa, dove vedere la partita in tv

Sfida dal sapore di Serie A al San Nicola, dove sono attesi più di 37.000 spettatori. Di fronte due squadre che stanno vivendo un momento positivo. Bari-Genoa, calcio d'inizio ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Sarà Bari-Genoa il match che chiuderà il Boxing Day 2022 della Serie B. Al San Nicola, dove sono attesi più di 37.000 spettatori, sarà sfida dal sapore di Serie A tra due squadre che, l'ultima volta (era il 2011), si sono affrontate proprio nella massima serie. Entrambe a pari punti (30, a -3 dal 2° posto), entrambe con ambizione di tornare in Serie A. Ecco perché si preannuncia una partita ricca di emozioni. Il Bari, reduce dal pari contro la Reggina, è in serie positiva da otto partite; il Genoa, dopo la promozione di Gilardino in panchina al posto di Blessin, ha conquistato 4 punti in 2 partite.