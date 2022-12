Frosinone-Ternana, dove vedere la partita in tv

La squadra di Grosso vuole ripartire dopo il ko contro il Genoa: di fronte gli umbri di Andreazzoli che hanno vinto solo una delle ultime 9 partite disputate. Frosinone-Ternana, calcio d'inizio ore 18, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ripartire. È la parola d'ordine per il Frosinone, capolista della Serie B, che vuole ritrovare il sorriso nel Boxing Day. La squadra di Fabio Grosso, reduce dal ko contro il Genoa, ospiterà una Ternana in difficoltà nei risultati: gli umbri, che hanno perso nell'ultimo turno in casa contro il Como e hanno vinto solo una delle ultime nove partite disputate, non conquistano i tre punti allo Stirpe dal 2014. Il Frosinone, di contro, vuole chiudere nel migliore dei modi uno straordinario girone d'andata.