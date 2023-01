Dopo la pausa invernale, la Serie B è pronta a scendere in campo su Sky. La capolista Frosinone ospita il Modena, mentre la Reggina è attesa dalla sfida con la Spal. Esordio casalingo per Ranieri, con il suo Cagliari che affronterà il Como. Ecco il calendario e le partite della 20^ giornata

Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. In campo da sabato 14 a lunedì 16 gennaio con la ventesima giornata della stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo. Inoltre, la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.