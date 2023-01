Il Frosinone continua la corsa: Brescia ko 3-1

Il Frosinone non perde colpi e vince anche a Brescia mantenendo invariato il suo vantaggio in classifica su Genoa e Reggina. Vittoria in rimonta con le reti di Moro, Insigne e Baez dopo il vantaggio bresciano di Rodriguez. Il Genoa passa a Benevento con due gol degli ex Coda e Puscas. Il Parma batte 2-0 il Perugia con super gol di Vazquez. Il Sudtirol vince a Venezia, dove un problema alla tubazione ha creato una buca e provocato un ritardo di 35 minuti sul calcio d'inizio

LA CLASSIFICA DI SERIE B