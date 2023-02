Continua la stagione tormentata per gli allenatori di serie B. Dopo le partite della 22^giornata arrivano i cambi ad Ascoli e Benevento. Roberto Breda è stato scelto dalla società marchigiana per sostituire Christian Bucchi. A Benevento invece finisce l'avventura di Fabio Cannavaro, che era subentrato a Fabio Caserta, e al suo posto il presidente Vigorito punta su Roberto Stellone. Ore calde anche a Brescia con Clotet vicino al secondo esonero stagionale

Situazioni di classifica che precipitano e cambi di panchina che proseguono senza sosta in serie B. Ad Ascoli dopo l'addio a Christian Bucchi , la società marchigiana ha scelto di puntare su Roberto Breda dopo un ballottaggio che nelle ultime ore aveva visto anche il nome dell'ex Bepi Pillon . Il 53enne allenatore trevigiano ha vissuto l'ultima esperienza in B al Pescara nella stagione 2020-21. Firma un contratto fino al termine della stagione con opzione in caso di salvezza ed esordirà nel prossimo match casalingo contro il Perugia , altra squadra che ha già guidato in carriera

Benevento, il dopo-Cannavaro è Stellone

Secondo cambio di panchina anche a Benevento. Finita l'avventura di Fabio Cannavaro che era subentrato in corsa a Fabio Caserta dopo sei giornate di campionato. La sconfitta interna con il Venezia ha fatto precipitare la situazione con la squadra giallorossa penultima in classifica. Il presidente Vigorito, che ha licenziato anche il direttore sportivo Pasquale Foggia, ha scelto Roberto Stellone. Contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Stellone, che ha vissuto con la Reggina l'ultima esperienza in panchina, arriva con uno staff ridotto a tre persone. Il suo vice sarà Carbone, promosso dalle giovanili. Esordio per lui a Cagliari contro Ranieri