Non cambia il risultato di Modena-Cagliari , match disputato venerdì 3 febbraio e finito 2-0. Il giudice sportivo della Lega B, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal club sardo che invocava l'errore tecnico dell'arbitro per il "caso Zappa", per un presunto doppio giallo non diventato rosso al secondo cartellino. Nel primo tempo, infatti, sembra che Perenzoni sanzioni Zappa con l'ammonizione, ma in realtà il giallo non risulta nel referto e già durante l'intervallo l'arbitro stesso aveva confermato ai dirigenti del Modena di non aver ammonito nessuno dopo l'espulsione di Rog.

La decisione

Il giudice sportivo ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non sarebbe stato presentato nei tempi previsti. "Risulta agli atti - spiega la Lega - che tale adempimento non è stato posto in essere dal Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedì 6 febbraio 2023. Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facoltà o una opzione, bensì un onere tassativo della parte reclamante". Omologato, dunque, il risultato sul campo con il Modena che sale a 34 punti in classifica, uno in meno del Cagliari.