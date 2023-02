Aria tesissima in casa Ternana dopo la sconfitta interna contro il Cittadella che ha portato alle dimissioni di Andreazzoli. Al termine del match il presidente Bandecchi è arrivato allo scontro con alcuni tifosi presenti sugli spalti ed ha sputato verso di loro: "Se mi sputano io rispondo - le sue parole - e se non ci fossero state le barrieri avrei anche dato loro due schiaffi". Sulla situazione in panchina: "Andreazzoli mi ha consigliato di richiamare Lucarelli, vedremo" TUTTI I RISULTATI DELLA 26^ GIORNATA Condividi

È caos in casa Ternana. Dopo le contestazioni arrivate nelle ultime settimane, la situazione è degenerata in seguito alla sconfitta interna di quest'oggi, sabato 25 febbraio, nella 26^ giornata contro il Cittadella, la seconda consecutiva dopo quella nel derby contro il Perugia. Non soltanto le dimissioni dell'allenatore Aurelio Andreazzoli, al termine del match il presidente degli umbri Stefano Bandecchi è andato sotto al settore occupato dai tifosi rossoverdi ed è arrivato allo scontro con alcuni di questi: dopo aver ricevuto diversi insulti, il presidente è arrivato addirittura a sputare verso le tribune.

"Non mi pento, avrei dato loro due schiaffi" vedi anche Ternana ancora ko, Andreazzoli si dimette Nel post partita Bandecchi ha rincarato la dose nel corso di un'accesissima conferenza stampa: "Prima di qualsiasi altra cosa io sono un uomo come ogni altro - ha detto il presidente della Ternana usando toni molto coloriti -, se mi sputano in tre io non solo sputo a mia volta, ma dico anche che se non ci fossero state le barriere avrei dato loro due schiaffi. Ora me ne vado a casa, chi vuole venire venga".

"Andreazzoli mi ha consigliato di richiamare Lucarelli" Infine il numero uno del club umbro ha spiegato la situazione in seguito alle dimissioni di Andreazzoli, che era subentrato all'esonerato Cristiano Lucarelli lo scorso dicembre: "Aurelio è un grande allenatore a livello nazionale e internazionale, una persona squisita e un uomo con due attributi come pochi altri. Mi ha detto che se ne va e che secondo lui dovrei richiamare Lucarelli - ha concluso -, quindi ora vedremo con calma". La Ternana non vince da quattro giornate (due pari e due ko) e attualmente si trova all'undicesimo posto in classifica con 34 punti, tre in meno rispetto alla zona playoff e cinque in più sulla zona playout.