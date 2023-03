La 31^ di Serie B su Sky: stasera Genoa-Reggina

La Serie B torna su in campo su Sky Sport. Dopo una settimana di stop per le nazionali, il weekend si apre questa sera, venerdì 31 marzo, con la sfida d'alta quota tra Genoa e Reggina. Sabato altri due match altrettanto importanti: Cagliar-Sudtirol e Perugia-Frosinone. In campo anche Parma e Palermo in una sfida dal sapore di Serie A

Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. In campo da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile con la trentunesima giornata della stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo. Si inizia oggi con Genoa-Reggina in diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Mercoledì 5 aprile alle 20.15, inoltre, tornano in campo Perugia e Reggina per il recupero del match della ventinovesima giornata. Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.