Serie B, sei partite LIVE dalle 14 su Sky

Dopo l'anticipo Genoa-Reggina di ieri, la 31^ giornata di Serie B entra nel vivo con sei incontri alle 14. Doppia sfida playoff in Cagliari-Sudtirol e Parma-Palermo, mentre Cosenza, Venezia e Spal cercano punti in chiave salvezza. Alle 16.15 Bari-Benevento e Perugia-Frosinone, domenica Modena-Cittadella. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW