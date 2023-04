Il centrocampista croato ha sporto denuncia nella giornata di mercoledì 12 aprile: dopo essere stato avvicinato da tre persone mentre era in macchina di ritorno dall'allenamento, una di queste gli avrebbe sferrato un pugno al volto. La Digos sta indagando per cercare di identificare l'aggressore e chi era con lui Condividi

Grave episodio a Benevento: il centrocampista croato Roko Jureskin ha denunciato infatti di essere stato colpito da uno sconosciuto con un pugno al volto al termine dell'allenamento. Il calciatore, arrivato a gennaio, ha sporto denuncia in Questura nella mattinata di mercoledì 12 aprile. Secondo una prima ricostruzione, Jureskin si trovava in auto al Viale degli Atlantici poco dopo l'allenamento, quando è stato fermato da tre persone (anche loro a bordo di un'auto). Una di queste, all'improvviso, sarebbe scesa dal veicolo chiedendo al croato di abbassare il finestrino e gli avrebbe sferrato un pugno al volto. Il giovane è rientrato allo stadio dove i medici del Benevento lo hanno medicato e poi ha deciso di sporgere denuncia soltanto la mattina seguente. Sono ora in corso le indagini della Digos per cercare di identificare l'aggressore e le persone che erano con lui.

La condanna del sindaco di Benevento Immediata la condanna del sindaco Mastella: "Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile: a nome della città, chiedo scusa al calciatore Roko Jureskin. La sconsideratezza di qualche invasato - ha aggiunto Mastella - non può mettere in discussione la sportività e la civiltà di Benevento. Il mio invito e la mia esortazione a tutti i tifosi é che il finale di campionato sia vissuto con compostezza e fair play, in qualunque caso". Il Benevento è da tempo in crisi di risultati e occupa l'ultimo posto in classifica. Lunedì scorso, dopo la sconfitta interna con la Spal, erano arrivate le dimissioni dell'allenatore Stellone, il terzo a lasciare la panchina dopo Caserta e Cannavaro in questa tribolata stagione. Al posto di Stellone è stato chiamato Agostinelli.



La stagione di Jureskin Finora il 22enne croato, arrivato al Benevento nel mercato di gennaio in prestito dal Pisa, è sceso in campo 5 volte con il club campano, per un totale di 226 minuti. Due le presenze da titolare (contro Venezia e Sudtirol) e tre da subentrato. Nelle ultime tre sfide del Benevento Jureskin è sempre rimasto in panchina.