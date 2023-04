Serie B LIVE, 7 partite in diretta alle 14

Pomeriggio con la 33^ giornata di Serie B: sette match in programma alle 14, con la sfida a distanza tra Genoa e Bari per il secondo posto (Diretta gol su Sky Sport Calcio). La capolista Frosinone in campo alle 16.15 sul campo del Cagliari, Ternana-Pisa chiuderà il turno domenica alle 16.15. Nell'anticipo 1-1 nel derby Modena-Parma