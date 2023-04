Proteste veementi nel post partita dei toscani, che valutano se presentare ricorso per errore tecnico dell’arbitro: nell’azione che porta al rigore concesso al Bari (trasformato in vittoria da Antenucci), il direttore di gara Colombo tocca il pallone, l’azione prosegue e si conclude con il mano in area pisana e il penalty assegnato al Var. “Colombo si è dimostrato più bravo come calciatore che come arbitro” la dura polemica a fine gara dell’allenatore del Pisa, D’Angelo

