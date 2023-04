Un rigore di Antenucci allo scadere regala al Bari il successo per 2-1 sul campo del Pisa costetto in dieci dopo 13 minuti per l'espulsione di Nagy. Nell'altra gara giocata nel pomeriggio vittoria del Venezia a Terni con un clamoroso 4-1 grazie ad un primo tempo senza storia. A 4 giornate dal termine il Bari insidia ancora la corsa promozione di Frosinone e Genoa mentre i lagunari fanno un passo forse decisivo verso la salvezza

LA CLASSIFICA