Il finale di stagione di serie B offre un altro colpo di scena che rischia di pesare sulla corsa promozione. Il Giudice Sportivo infatti non ha omologato il risultato di Pisa-Bari, vinta sul campo dai pugliesi per 2-1, perché i toscani sono pronti a chiedere la ripetizione della partita per quello che loro giudicano essere un errore tecnico dell'arbitro Colombo. Il direttore di gara infatti avrebbe toccato il pallone nell'azione che ha determinato, allo scadere dei 90 minuti, il calcio di rigore assegnato alla squadra ospite realizzato poi da Antenucci. Risultato 'sub iudice' e supplemento temporale per prendere una decisione definitiva. La convinzione del Pisa è che questo episodio sia da ascrivere alla casistica degli errori tecnici, tale da decretare una ripetizione della partita. Molto dipenderà dalle parole contenute nel referto dell'arbitro Colombo, e dall'eventuale ammissione del proprio errore, oltre che dalla valutazione svolta dall'osservatore arbitrale presente a Pisa per seguire da vicino l'operato del fischietto e del VAR. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro martedì prossimo intanto la classifica viene ridisegnata con tre punti in meno per il Bari