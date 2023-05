Serie B, altra penalizzazione di 4 punti per la Reggina

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Reggina con 4 punti di penalizzazione disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. L'appello del Club è fissato per l'11 maggio

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare in questo campionato, disponendo anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. La squadra di Inzaghi scende dunque in classifica in 14^posizione a 4 punti di distanza dai playoff ma anche a sole 4 lunghezze dalle squadre che sono a rischio playout. Il club calabrese ha confermato la richiesta della Procura Federale è ha ribadito che si presenterà in appello per il prossimo 11 maggio