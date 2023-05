Genoa in Serie A se...: tutte le combinazioni

Dopo la promozione già conquistata dal Frosinone, nella 35^ giornata il Genoa può avere il primo match point per tornare in Serie A. I rossoblù, al momento secondi con 6 punti di vantaggio sul Bari a tre giornate dalla fine, per festeggiare già nella gara in programma a Marassi contro l'Ascoli dovranno necessariamente fare almeno un punto in più dei pugliesi, impegnati sul campo del Modena. Ecco tutte le combinazioni per la promozione del Genoa

Il Frosinone ha già tagliato il traguardo, adesso la seconda squadra a conquistare la promozione in Serie A potrebbe essere il Genoa. Primo possibile match point per la squadra di Alberto Gilardino, che dopo la dolorosa retrocessione della passata stagione potrebbe subito tornare nel massimo campionato. Attualmente al secondo posto in classifica con 67 punti, 6 in più del Bari terzo, il club rossoblù potrebbe chiudere i conti già nella prossima gara, quella valida per la 35^ giornata di Serie B in programma quest'oggi, sabato 6 maggio, in casa contro l'Ascoli. Per far sì che arrivi la promozione, però, il Genoa non dipenderà solo da sé stesso. Sarà necessario che anche da Modena, dove sarà impegnato il Bari, si verifichino una serie di condizioni: vediamole tutte.