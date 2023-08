"Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme". Con queste parole Gigi Buffon ha annunciato il suo addio al calcio. Il portiere, 45 anni, ha comunicato la sua scelta attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Per lui pronto un posto da capo delegazione della Nazionale

"Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto". Così, con parole semplici e dirette, Gianluigi Buffon, uno dei portieri più forti della storia, annuncia il suo addio al calcio a 45 anni. Un video emozionante postato sui suoi profili social, in cui scorrono le immagini di una carriera leggendaria, fatta di successi con il Parma, il suo primo e ultimo club, con la Juventus, la società della quale è diventato capitano e simbolo, e con la Nazionale, con cui è diventato campione del mondo nel 2006. "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme", il messaggio scelto da Buffon, che adesso è pronto ad iniziare una nuova carriera. Per lui, infatti, potrebbero presto aprirsi le porte della Nazionale con un nuovo ruolo, quello di capo delegazione.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il Parma: "Uomo, campione, capitano. Grazie Gigi" Dopo l'annuncio di Buffon, immediate le reazioni. Il Parma, primo e ultimo club del classe '78, ha pubblicato un lungo messaggio sul suo sito per celebrare il portiere: "È il 19 novembre 1995 - si legge - quando il mondo del calcio conosce per la prima volta Gianluigi Buffon. E’ lo stadio Ennio Tardini ad abbracciarlo, il Parma sfida il Milan. È la sua prima partita fra i professionisti, l’esordio assoluto in Serie A, il debutto di un futuro grande campione del calcio italiano e mondiale. Da quel giorno, Gigi è diventato Gigione, poi ha messo le ali di Superman, ma rimarrà per sempre Buffon. Un Uomo, un Campione, un Capitano. Questo è Gigi Buffon, per il Parma e per Parma". Immediato anche il messaggio della Juventus, che ha postato sui suoi canali social un video per Buffon.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Buffon: "Un risultato incredibile, questi 28 anni sono volati" Ai canali ufficiali del Parma Buffon ha affidato le sue prime sensazioni: "28 anni di carriera mi sembra un risultato incredibile - ha detto il portiere al sito del club -, quasi impensabile, soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l'aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questo caso la mia. Ci ho messo così tanta passione, dedizione, entusiasmo e allegria che a guardarmi indietro, posso dire che sono veramente volati. Sì, questi 28 anni - con queste due date (19 novembre 1995 e 30 maggio 2023, l'esordio in A e l'ultima in B) - sono la mia storia calcistica e la mia storia sportiva. Ma anche la storia di chi, con il tifo, con le lacrime e con l'amore, in questi 28 anni mi ha sostenuto. Voglio anche ringraziare Parma e la sua gente perché veramente mi ha fatto sentire tanto amato, anche in questi due anni: il presidente Kyle Krause - una delle persone migliori che ho conosciuto nel mondo del calcio - e i direttori della Società, che mi avevano chiesto immediatamente di ricoprire un ruolo manageriale nel Gruppo".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il palmares di Buffon Nel corso della sua straordinaria carriera Gigi Buffon ha vinto quasi tutto. In Italia il portiere ha conquistato 10 scudetti con la Juventus, 6 edizioni della Coppa Italia (una con il Parma, cinque con la Juventus) e 7 Supercoppe Italiane (una con il Parma, sei con la Juve). Con i gialloblù ha anche vinto una Coppa Uefa, mentre in Francia, nella parentesi con il Paris Saint-Germain, Gigi ha vinto una Ligue 1 e una Supercoppa Francese. Con la Nazionale, dopo l'Europeo Under 21 nel 1996, infine l'apoteosi grazie alla vittoria del Mondiale del 2006.