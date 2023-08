Calciomercato

Bari, a centrocampo ecco Koutsoupias dal Benevento. Il Venezia ha un nuovo attaccante: si tratta di Marco Olivieri, che arriva dalla Juve in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Colpo in avanti anche per la Ternana: dal Genoa arriva Favilli. La Sampdoria acquista Pedrola in prestito con obbligo di riscatto, arriva dal Barcellona. Tutti gli acquisti ufficiali in B in questa gallery CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE