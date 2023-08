Serie B, Sudtirol-Spezia 1-2 LIVE

Dopo i primi 45 minuti, Spezia avanti a Bolzano sul Sudtirol. Alle 20.30 si giocano invece Venezia-Como, Parma-Feralpi Salò e Cittadella-Reggiana. Nelle partite di sabato vittoria per il Cosenza sull'Ascoli per 3-0, con tre espulsi fra gli ospiti, e per la Sampdoria a Terni mentre è finita 0-0 Cremonese-Catanzaro. Venerdì pari senza reti tra Bari e Palermo

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI B

LA CLASSIFICA