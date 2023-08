Serie B, calendario e partite della 2^ giornata

Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. In campo da venerdì 25 a domenica 27 agosto per la seconda giornata* della stagione. Si inizia oggi, venerdì 25 agosto, con Sampdoria-Pisa in diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato 26 agosto alle 18 si gioca Venezia-Cosenza (Sky Sport 254 e in streaming su NOW), mentre alle 20.30 sono 5 i match in programma: Cremonese-Bari (Sky Sport 253 e in streaming su NOW), Parma-Cittadella (Sky Sport 254 e in streaming su NOW), Feralpisalò-Sudtirol (Sky Sport 255 e in streaming su NOW), Como-Reggiana (Sky Sport 256 e in streaming su NOW) e Modena-Ascoli (Sky Sport 257 e in streaming su NOW). Gli incontri saranno visibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Domenica 27 agosto alle 20.30 chiude la seconda giornata Catanzaro-Ternana, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.