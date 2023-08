La Serie B nuovamente in campo per il turno infrasettimanale. Nella 3^ giornata il Parma, attualmente in testa a punteggio pieno, fa visita al Pisa di Aquilani. Il Palermo impegnato sul campo della Reggiana. Sfida interessante tra Cosenza e Modena, si affrontano anche Ascoli e Feralpisalò, entrambe ancora a 0 punti. Diretta Gol alle 20:30 su Sky Sport Calcio (canale 202). Domani, mercoledì 30 agosto, altre quattro gare