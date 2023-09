La 6^ giornata di Serie B si è aperta con la vittoria del Cosenza a Palermo nell'anticipo del venerdì sera. Prova ad approfittarne il Venezia a Brescia: con una vittoria la squadra di Vanoli scavalcherebbe in testa il Parma, impegnato domani. Il Modena in casa contro il Lecco ha l'opportunità di portarsi al terzo posto. Esordio per Stroppa con la Cremonese. Ternana e Feralpisalò cercano le prime vittorie in campionato

PALERMO-COSENZA 0-1: HIGHLIGHTS