Stavolta il recupero è fatale al Palermo, che aveva vinto oltre il 90esimo ad Ascoli, che perde invece al Barbera per 1-0 contro il Cosenza nella gara che ha aperto la 6^giornata del campionato di serie B. La rete decisiva porta la firma di Canotto ed è stata realizzata dai calabresi in contropiede al 91'. Con questo risultato il Palermo perdr l'occasione di agganciare in vetta il Parma mentre il Cosenza sale a quota 8