La Samp ferma il Parma, colpo Como a Cittadella

Si è completata la sesta giornata di serie B con il Parma che ha evitato nel finale la prima sconfitta stagionale rimontando in casa la Sampdoria. Pareggio con 4 gol invece e tante emozioni fra Bari e Catanzaro. Netta l'affermazione del Como sul campo del Cittadella. Il Parma resta in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Venezia, Si torna in campo martedì e mercoledì per la settima giornata