Sabato di Serie B con 7 partite in diretta su Sky Sport: alle 14 occhi puntati sullo scontro al vertice tra Catanzaro e Modena e sul Liberati di Terni, dove la squadra di casa ospita il Venezia secondo in classifica. Alle 16.15 la giornata si chiude poi con la super sfida di Marassi tra Sampdoria e Palermo. Domani tocca al Parma capolista contro il Sudtirol. Di seguto risultati e tabellini LIVE della 12^ giornata (sul canale 202 di Sky c'è la diretta gol per non perdersi nulla)

SERIE B: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA