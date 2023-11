la classifica

Il Parma batte il Sudtirol e prosegue la sua corsa in testa alla classifica dopo 12 giornate del campionato di serie B. La squadra di Pecchia ha ora un vantaggio di 5 punti sul Venezia. Superando in casa lo Spezia la Cremonese raggiunge il sesto posto in piena corsa playoff. In coda prezioso pareggio del Lecco che aggancia proprio lo Spezia. Tre punti d'oro per la Samp contro il Palermo I RISULTATI DELLA 12^ - GLI HIGHLIGHTS