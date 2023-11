la classifica

Continua a raccogliere vittorie il Venezia che batte in casa il Catanzaro nell'anticipo della 13^ giornata e consolida il secondo posto in classifica, a ridosso del Parma capolista, atteso domenica dalla trasferta di Lecco. Per i calabresi terzo ko di fila, in coda alla graduatoria Ternana e Feralpisalò con 6 punti a testa