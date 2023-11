Catanzaro-Cosenza 2-0, Ternana-Palermo 1-1

la classifica

Il Venezia passa a Bari e aggancia in testa alla classifica il Parma che non va oltre il pareggio casalingo con il Modena. Tre punti preziosi in chiave playoff per Cremonese e Como. L'Ascoli strappa un punto alla Reggiana. Il Cittadella avvicina la zona alta della classifica battendo il Sudtirol SERIE B LIVE