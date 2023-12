La 16^ giornata di B si chiude con tre partite. Il Palermo sblocca il risultato a Parma con un gol fantastico di Brunori, un cucchiaio da fuori area molto simile a quello di Totti a Julio Cesar in un Inter-Roma del 2005. Poi 15' dopo l'attaccante dei siciliani raddoppia con un'altra prodezza, un tiro a giro sul palo opposto. In corso anche Como-Modena e Reggiana-Brescia: su Sky Sport Calcio (e in streaming su NOW) la "Diretta gol" per non perdersi nulla

CLASSIFICA SERIE B - SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ