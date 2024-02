Serie B, oggi e domani la 27^ giornata su Sky

Turno infrasettimanale in Serie B tra oggi e domani con le partite della ventisettesima giornata di campionato. Si parte alle 18.15 con Ascoli-Brescia e Reggiana-SudTirol. Cinque sfide alle 20.30: c'è anche il Parma capolista che ospita il Cosenza. Mercoledì alle 20.30 le ultime tre gare. Tutto in diretta su Sky Sport, "Diretta gol" e in streaming su NOW

Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. Tra oggi 27 martedì 27 febbraio e domani mercoledì 28 febbraio in campo per la ventisettesima giornata della stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo e la possibilità di seguire le partite in contemporanea grazie a Diretta Gol. Highlights approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie alla rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, oltre al canale all news Sky Sport 24, al sito skysport.it e i canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti di ogni giornata.

OGGI MARTEDI' 27 FEBBRAIO

ASCOLI-BRESCIA ore 18.15 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca: Giovanni Cristiano, Diretta Gol: Manuel Favia

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca: Giovanni Cristiano, Diretta Gol: Manuel Favia REGGIANA-SUDTIROL ore 18.15 in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca: Calogero Destro, Diretta Gol: Federico Botti

in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca: Calogero Destro, Diretta Gol: Federico Botti ( DIRETTA GOL ore 18.15 su Sky Sport Uno)

ore 18.15 su Sky Sport Uno) PARMA-COSENZA ore 20.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca: Maurizio Compagnoni, Diretta Gol: Davide Polizzi

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca: Maurizio Compagnoni, Diretta Gol: Davide Polizzi SAMPDORIA-CREMONESE ore 20.30 in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca: Daniele Barone, Diretta Gol: Manuel Favia

in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca: Daniele Barone, Diretta Gol: Manuel Favia CATANZARO-BARI ore 20.30 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca: Nicolò Ramella, Diretta Gol: Federico Botti

in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca: Nicolò Ramella, Diretta Gol: Federico Botti PALERMO-TERNANA ore 20.30 in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca: Alessandro Sugoni, Diretta Gol: Christian Giordano

in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca: Alessandro Sugoni, Diretta Gol: Christian Giordano LECCO-COMO ore 20.30 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca: Antonio Nucera, Diretta Gol: Luca Mastrorilli

in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca: Antonio Nucera, Diretta Gol: Luca Mastrorilli (DIRETTA GOL ore 20.30 su Sky Sport Uno)

MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO