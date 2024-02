La Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale: si parte alle 18.15 con Ascoli-Brescia e Reggiana-Sudtirol, alle 20.30 altre cinque partite. Il Parma ospita il Cosenza, la Cremonese di scena a Marassi con la Samp. In programma anche Lecco-Como, Palermo-Ternana e Catanzaro-Bari. Su Sky Sport Uno e in streaming su NOW la diretta gol per non perdersi nulla della 27^ giornata. Di seguito risultati e marcatori LIVE

LA CLASSIFICA DI SERIE B