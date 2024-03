Serie B LIVE: raddoppio Samp, Feralpi sotto 0-2

Serie B

La capolista Parma vince a Terni e si porta momentaneamente a +8 sul Venezia secondo, in attesa della risposta della squadra di Vanoli (domani a Como) e a +9 sulla Cremonese (impegnata domani a Modena). Il Palermo non si riavvicina alle prime perdendo contro il Brescia, ora settimo a 38 punti. In coda sfuma nel recupero il punto per il Lecco, ko a Bolzano e sempre ultimo. Ecco la classifica aggiornata dopo le prime tre gare della 28^ giornata SERIE B, 28^, GOL E HIGHLIGHTS DELLE PARTITE DEL SABATO