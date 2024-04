Serie B, alle 14 cinque partite LIVE su Sky

Dopo il successo della Cremonese sul campo del Bari nell'anticipo, oggi sono in programma otto partite della 32^ giornata di Serie B. Alle 14 in campo anche la capolista Parma in trasferta col SudTirol. Alle 16.15 due big match in zona promozione/playoff: Catanzaro-Como e Palermo-Sampdoria. Tutti i match in diretta su Sky Sport, "Diretta gol" e in streaming su NOW

