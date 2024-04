Traccia audio per ipovedenti in Reggiana-Cosenza

Ci sarà una "prima volta" nel corso di Reggiana-Cosenza, gara di Serie B in programma venerdì 19 aprile. Per la prima volta nella storia della Serie B, infatti, una traccia audio metterà l'evento sportivo a disposizione degli spettatori con disabilità visive. L'ufficialità si legge sul sito della Reggiana: "La Reggiana si impegna in modo concreto per rendere le proprie attività sempre più accessibili ai suoi tifosi, ricercando sempre nuove soluzioni e possibili evoluzioni. Dando seguito a quanto messo in atto nell’occasione di Reggiana-Ternana, disputata lo scorso 17 febbraio indossando maglie da gioco con i nomi dei calciatori granata scritti in alfabeto Braille, la società ha scelto di destinare alla partita di venerdì con il Cosenza l’evento-test per un nuovo servizio di audiodescrizione per spettatori non vedenti o ipovedenti".