La Cremonese cala il poker, vittoria del Frosinone

Introduzione

Dopo la vittoria nell'anticipo del venerdì del Cosenza sulla Reggiana, sabato nel primo pomeriggio si sono giocate altre quattro partite per la 29^ giornata di Serie B. Nello scontro diretto tra Cremonese e Catanzaro, la squadra lombarda si è imposta per 4-0 superando così in classifica proprio il club calabrese. Pareggio sfortunato della Juve Stabia con il Mantova, con il gol di Solini all'80' che rimette il match in equilibrio. Vittoria importante per la Salernitana contro il Modena, andando a conquistare punti importanti per riagganciarsi al Mantova e al Frosinone; squadra laziale invece che vince in casa al 70' contro la Carrarese, grazie al gol di Cichella. Appuntamento sempre sabato con Sampdoria-Palermo e Brescia-Cesena, mentre domenica oltre a Cittadella-Sudtirol e Sassuolo-Bari, ci sarà il big match tra Spezia e Pisa.

LA CLASSIFICA