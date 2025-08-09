Esplora tutte le offerte Sky
Palermo-City, Brunori con Haaland e gli Oasis: le foto di una serata storica

l'amichevole fotogallery
9 foto

A Palermo è arrivato il super Manchester City di Guardiola: lo show pre partita di Rose Villain e una scenografia da brividi con gli Oasis "presenti". Poi l'abbraccio Guardiola-Inzaghi, quello Brunori-Haaland e tanto altro ancora…

PALERMO-CITY 0-3: GLI HIGHLIGHTS

