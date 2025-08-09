Palermo-City, Brunori con Haaland e gli Oasis: le foto di una serata storica
A Palermo è arrivato il super Manchester City di Guardiola: lo show pre partita di Rose Villain e una scenografia da brividi con gli Oasis "presenti". Poi l'abbraccio Guardiola-Inzaghi, quello Brunori-Haaland e tanto altro ancora…
- Era tutto iniziato così, con Palermo impazzita per l'arrivo del super City di Guardiola in città. Avercene di amichevoli così…
- Pre partita con lo show di Rose Villain
- Ore 21, è tempo di giocare a calcio
- Live Forever come sottofondo musicale e una virtuale stretta di mano tra Palermo, Manchester e il City, tutto nel segno degli Oasis. "Palermo forever" (col tipico font della band) è la scritta che accompagna la scenografia dove sono presenti i due fratelli Gallagher, vestiti con due maglie rosanero rétro.
- Brunori e Haaland si danno la mano
- Foto di rito tutti insieme, l'amichevole parte anche dal link tra Palermo e City di Pep Guardola, unite sotto il nome del City Football Group, la holding che controlla anche New York City, Melbourne City, Torque, Girona, Mumbai City, Lommel, Troyes e Bahia.
- PALERMO (3-5-2): Gomis; Diakite, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Gomes, Ranocchia, Augello; Pohjanpalo, Brunori. All. Inzaghi
- MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Stones, Khusanov, Ait-Nouri; O'Reilly, Nico Gonzalez; Cherki, Marmoush, Bobb; Haaland. All. Guardiola
- City avanti 1-0 all'intervallo, sblocca Haaland. Ritmi alti soprattutto in avvio (il City inizia la Premier tra sette giorni), con le due migliori occasioni che, però, sono rosanero, ottima quella per Ceccaroni che manda largo di pochissimo di testa. Poi, sale in cattedra il City con tanto possesso. Haaland sblocca, Cherki sfiora il bis.
- Nella ripresa Pep cambia tutta la squadra e sale in cattedra Reijnders, con una doppietta.