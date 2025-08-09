Palermo-Manchester City, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Super amichevole per il Palermo: allo stadio Renzo Barbera arriva il Manchester City di Pep Guardola nell'ambito di una sfida tra club del City Football Group. Per la squadra di Inzaghi l'occasione di sfidare una delle migliori squadre al mondo. Haaland dal 1' con Marmoush e Cherki. Palermo col 352: Pohjanpalo e Brunori davanti. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PALERMO (3-5-2): Gomis; Diakite, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Gomes, Ranocchia, Augello; Pohjanpalo, Brunori. All. F. Inzaghi
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Stones, Khusanov, Ait-Nouri; O'Reilly, Nico Gonzalez; Cherki, Marmoush, Bobb; Haaland. All. Guardiola
L'atmosfera al Barbera.
I bomber d'estate: chi ha segnato più gol?
Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, ma l'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi
Trofeo Cruyff 2025: Conte e Maresca candidati al premio per miglior allenatore
Antonio Conte ed Enzo Maresca sono in corsa per il Trofeo Cruyff, premio assegnato annualmente durante la cerimonia del Pallone d'Oro al miglior allenatore della scorsa stagione. Insieme a loro ci sono Luis Enrique, Hansi Flick e Arne Slot
Pallone d'Oro femminile 2025, tra le candidate ci sono Cantore e Girelli
Sono state svelate le 30 candidate al Pallone d'Oro femminile 2025. Due le italiane presenti: Sofia Cantore e Cristiana Girelli. Qui l'elenco completo. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciata la vincitrice
Pallone d'Oro 2025, candidati finalisti: anche Donnarumma, Lautaro, McTominay e Dumfries
France Football ha svelato i 30 candidati al Ballon d'Or 2025, premio dove in lizza dalla Serie A ci sono gli interisti Lautaro e Dumfries oltre al napoletano McTominay. Tanto Psg campione d'Europa in corsa per il premio: ecco Donnarumma insieme ad altri 8 compagni compreso il lanciatissimo Dembélé. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciato il vincitore
Serie A, stipendi dei giocatori ridotti del 25% in caso di retrocessione in B
La Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori hanno trovato un accordo, di durata quinquennale, che prevede -salvo diversi accordi tra le parti- una riduzione del 25% degli stipendi dei calciatori in caso di retrocessione in B. La novità riguarda i futuri contratti, sottoscritti dopo la fine del mercato estivo
Serie A, annuncio in campo e Var: gli arbitri si esercitano. VIDEO
In Serie A arriva la novità dell'annuncio in campo, da parte dell'arbitro, delle decisioni prese al Var. E’ stato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, a spiegare come funzionerà l'announcement. E al raduno precampionato in corso a Cascia, gli arbitri si stanno esercitando proprio a visionare gli episodi e poi a spiegare pubblicamente la loro decisione finale: tra loro Massa, Pairetto e Mariani
Serie A, le maglie del campionato 2025/2026 tra ufficialità e anticipazioni
L'ultima divisa ufficializzata è la seconda del Sassuolo, che adotta tradizione e modernità. Anche l'Udinese ha svelato la casacca away in blu avio chiaro con una grafica astratta. A presentare i kit da trasferta, in precedenza, erano state Atalanta e Pisa. Qui la nostra raccolta con le maglie della prossima Serie A in ordine alfabetico, tra ufficialità e anticipazioni