I 10 ex Nazionale italiana che oggi giocano in B

Oggi tantissimi giocatori della B vengono prestati alle nazionali giovanili, ma tra i tanti calciatori delle venti squadre del campionato ce ne sono anche dieci che vantano un passato nella Nazionale maggiore. Insieme contano 36 presenze e due di loro sono stati… campioni d'Europa. Li ricordavi tutti?
- Squadra: Monza
- Presenze in Nazionale: 16
- Campione d'Europa 2021
- Squadra: Bari
- Presenze in Nazionale: 4
- Campione d'Europa 2021
- Squadra: Padova
- Presenze in Nazionale: 7
- Squadra: Monza
- Presenze in Nazionale: 3
- Squadra: Monza
- Presenze in Nazionale: 1
- Squadra: Monza
- Presenze in Nazionale: 1
- Squadra: Empoli
- Presenze in Nazionale: 1
- Squadra: Spezia
- Presenze in Nazionale: 1
- Squadra: Sampdoria
- Presenze in Nazionale: 1
- Squadra: Padova
- Presenze in Nazionale: 1